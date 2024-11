Le novità introdotte dopo un vertice in prefettura. Due turni d'ingresso per le superiori: alle 8 e alle 10. Implementato il servizio di trasporto locale: raddoppio di 95 linee per le tratte extra-urbane e 24 per le urbane

Un’articolazione dell’orario di ingresso ed uscita dalle scuole secondarie di secondo grado in due turni, distanziati di due ore l’uno dall’altro. È quanto ha deciso il tavolo di coordinamento, operativo in Prefettura a Catanzaro, che ha varato il nuovo documento in vista della prossima apertura delle scuole. In particolare, nel quadro delle attuali disposizioni, che prevedono il riavvio dell'attività didattica in presenza per il 100% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche fino alle scuole secondarie di secondo grado, con una capacità di trasporto dei mezzi esercenti sulle linee di trasporto pubblico locale per un massimo dell’80% della capienza.

Il tavolo di coordinamento

Alla riunione, presieduta dal prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni comunali degli enti, nei cui territori sono ubicati i principali istituti delle scuole secondarie di secondo grado, il rappresentante del dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria, il Dirigente regionale della Prevenzione Sanitaria, i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, il rappresentante della Motorizzazione Civile di Catanzaro, nonchè le società consortili del trasporto pubblico locale.

Due turni all'ingresso

La soluzione individuata dal tavolo di coordinamento, condivisa da tutti gli attori istituzionali coinvolti, prevede un’articolazione dell’orario di ingresso ed uscita dalle scuole secondarie di secondo grado in due turni, distanziati di due ore l’uno dall’altro. Tale arco temporale, prospettato dal rappresentante del dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Calabria sulla scorta dei dati forniti dalle società esercenti i trasporti di linea, è stato definito, in fase di prima applicazione, in considerazione dell’orografia del territorio provinciale e dei tempi di percorrenza massimi stimati.

I dettagli

In particolare l’ingresso degli studenti dovrà avvenire alle ore 8:00 e alle ore 10:00 mentre l’orario di uscita sarà articolato dai singoli istituti, sempre a distanza di due ore, sulla base delle attività curriculari. Gli istituti scolastici saranno serviti da un incremento delle corse, che saranno effettuate utilizzando gli stessi mezzi ed autisti, per un raddoppio di 95 linee sulle tratte extraurbane e 24 su quelle urbane.

In itinere

Il documento operativo sarà oggetto di monitoraggio e sperimentazione per le prime due settimane di attività didattica, con uno step di verifica intermedia dopo 7 giorni e, se del caso, ricalibrato sulle evenienze che dovessero verificarsi dopo la fase di start-up, necessaria a consentire, agli istituti scolastici, di meglio calibrare le attività didattiche e di verificare, in concreto, la percentuale di alunni che utilizzano le linee di trasporto pubblico.