Nel centro della Presila domani 25 novembre tornerà a suonare la campanella. Ma in quasi tutti gli altri comuni della provincia servirà ancora qualche giorno. Ecco l'elenco delle ordinanze in vigore

A Casali del Manco è scattato il conto alla rovescia per il ritorno tra i banchi di scuola. Contrariamente a quasi tutti i comuni del comprensorio e dell’intera area urbana di Cosenza, infatti, nel centro presilano, uno dei primi della Calabria ad essere investiti dalla seconda ondata della epidemia da coronavirus, i due istituti comprensivi del territorio riapriranno i battenti già domani, 25 novembre.

Uno scorcio di normalità

Le attività didattiche erano sospese da più di un mese, da quando nell’intero territorio comunale, con ordinanza del presidente f.f. Nino Spirlì, era stata istituita la zona rossa. Era la mezzanotte del 18 ottobre scorso e la cittadina era alle prese con l’espandersi di un focolaio che avrebbe poi causato otto vittime. Adesso si cerca di riguadagnare, con la prudenza necessaria, uno scorcio di normalità.

Le ordinanze in vigore negli altri comuni

Ecco qual è la situazione nei comuni della provincia di Cosenza, per effetto delle ordinanze comunali in vigore oppure delle sanificazioni disposte dai dirigenti scolastici. Il quadro è riferito alle classi elementari e di prima media, ovvero quelle autorizzate alla didattica in presenza dall'ultimo Dpcm emanato dal Presidente Giuseppe Conte (in aggiornamento)

Acri - Chiusura fino al 3 dicembre

Aiello Calabro - Chiusura fino al 29 novembre

Altilia – Chiusura fino al 3 dicembre

Aprigliano - Chiusura fino al 29 novembre

Bianchi – Chiusura fino al 28 novembre

Belsito – Chiusura fino al 28 novembre

Bisignano – Chiusura a tempo indeterminato

Carolei – Chiusura a tempo indeterminato

Castiglione Cosentino – Chiusura fino al 26 novembre

Castrolibero – Chiusura fino al 28 novembre

Cerisano – Chiusura fino al 28 novembre

Cosenza – Chiusura fino al 25 novembre

Mendicino – Chiusura fino al 27 novembre

Montalto Uffugo – Chiusura fino al 28 novembre

Rende – Chiusura fino al 3 dicembre

San Martino di Finita Chiusura fino al 28 novembre

San Giovanni in Fiore – Chiusura fino al 3 dicembre

Spezzano della Sila – Chiusura a tempo indeterminato

Torano Castello – Chiusura fino al 3 dicembre

Cleto – Chiusura fino al 27 novembre

Domanico – Chiusura fino al 28 novembre

Fagnano Castello – Aperte

Figline Vegliaturo – Chiusura fino al 28 novembre

Lago – Chiusura fino al 28 novembre

San Marco Argentano - Chiusura fino al 3 dicembre

Spezzano Albanese - Chiusura fino al 28 novembre

Cerzeto - Chiusura fino al 28 novembre

Lattarico - Chiusura fino al 28 novembre

Luzzi - Chiusura fino al 4 dicembre

Mangone - Chiusura fino al 7 dicembre (compresa la scuola del'infanzia dislocata nel centro servizi di Figline Vegliaturo)

Roggiano Gravina - Chiusura fino al 2 dicembre



Malvito - Chiusura fino al 3 dicembre

Marano Marchesato - Chiusura fino al 28 novembre

Paterno Calabro - Chiusura fino al 28 novembre

Castrovillari - Ripartono il 30 novembre le attività del nido comunale e le attività delle strutture scolastiche private. Chiuse fino al 3 dicembre per lavori strutturali le scuole elementari

San Basile - Chiusura fino al 5 dicembre

Frascineto - Chiusura fino al 3 dicembre

Saracena - Chiusura fino al 3 dicembre

Mormanno - Chiusura fino al 3 dicembre

Laino Borgo - Chiusura fino al 3 dicembre

Laino Castello - Chiusura fino al 3 dicembre

Terranova da Sibari - Riapertura il 30 novembre