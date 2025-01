La protezione civile ha diramato un bollettino di allertamanto di livello giallo per il 13 gennaio ma per precauzione diversi primi cittadini hanno deciso di sospendere comunque le lezioni

Piogge abbondanti e neve a bassa quota in Calabria. Il maltempo in queste sta causando parecchi disagi in tutta la regione e, anche se la protezione civile ha diramato un bollettino di allertamento meteo di livello giallo per la giornata di domani, molti sindaci stanno correndo ai ripari e per precauzione stanno chiudendo le scuole.