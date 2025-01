In queste ore si sta diffondendo a macchia d’olio un nostro articolo risalente al 2022 in cui davamo conto del calendario di riapertura delle scuole a gennaio di quell’anno dopo la pandemia di Covid. E molti credono erroneamente che sia attuale

Lottare contro i mulini a vento è difficile, ma ci proviamo lo stesso. In queste ore, in Calabria, si sta diffondendo in maniera virale uno screenshot tratto da un vecchio articolo di LaC News24 risalente a gennaio 2022. Era l’epoca in cui il mondo stava cercando di uscire faticosamente dalla pandemia di Covid e le scuole venivano riaperte tra mille timori e titubanze. Nel pezzo c’è un calendario con le singole date di riapertura degli istituti in Calabria, scaglionate nel mese di gennaio (2022!).

A causa di misteriosi meccanismi social, questo calendario – completamente sorpassato e non più attuale – ha ripreso a diffondersi in maniera virale su social e chat private. Ebbene, i più attenti avranno compreso senza grandi difficoltà che si tratta di una notizia vecchia, ma molti altri credono che sia attuale e contribuiscono a diffonderla. Ebbene, lo ribadiamo a chiare lettere: la notizia è di tre anni fa, non ha niente a che vedere con le chiusure delle scuole, a causa del maltempo previste da alcuni Comuni per domani, lunedì 13 gennaio 2025. Le informazioni corrette e aggiornate le trovate qui.