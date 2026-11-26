La vicenda risale all’8 giugno scorso. Per il presunto autore Domenico Vazzana la prima udienza è fissata per l’11 marzo 2027 davanti al giudice di pace di Palmi. Il sindaco Scarcella richiama il rispetto delle istituzioni e la libertà del mandato elettivo

«Se fai il nome di mia moglie ti scippu a testa». È la frase che Domenico Vazzana avrebbe rivolto al consigliere comunale di Gioia Tauro Luciano Mangione durante la seduta dell’assise cittadina dell’8 giugno scorso. La vicenda, secondo quanto reso noto attraverso un comunicato stampa, approda ora nelle aule giudiziarie.

La Procura della Repubblica di Palmi ha infatti disposto la citazione a giudizio di Vazzana per l’ipotesi di minaccia aggravata. L’imputato è chiamato a comparire davanti al giudice di pace di Palmi l’11 marzo 2027.

Secondo quanto riportato nella nota, che richiama il decreto di citazione a giudizio, la frase pronunciata in dialetto, tradotta nell’atto giudiziario con «Se fai il nome di mia moglie ti stacco la testa», sarebbe stata rivolta a Mangione mentre quest’ultimo era impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Da qui la contestazione dell’aggravante prevista dall’articolo 61, numero 10, del Codice penale.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, sottolineando la gravità istituzionale dell’episodio contestato: «Un consigliere rappresenta la volontà popolare e deve poter esercitare il proprio mandato senza intimidazioni».

Il primo cittadino ha richiamato la necessità di tutelare la libertà degli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni, ribadendo come il confronto politico, anche quando particolarmente acceso, debba svolgersi nel rispetto delle istituzioni e della rappresentanza democratica.

Tra gli elementi di prova indicati dalla Procura, stando a quanto riferito nella nota stampa, figurano la denuncia-querela presentata da Mangione il 9 giugno, le annotazioni di polizia giudiziaria e il filmato integrale della seduta consiliare, acquisito dagli investigatori del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro.

Spetterà al giudice accertare le eventuali responsabilità, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza dell’imputato fino a un’eventuale condanna definitiva.