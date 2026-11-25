Il mese di novembre rappresenta una ricorrenza fondamentale per accendere i riflettori su una vera e propria piaga sociale ed emergenza nazionale che richiede uno sforzo corale e costante che deve andare ben oltre un mese o una giornata. Come evidenziato dal Capitano Alessandro Bonsignore, comandante della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, il fenomeno della violenza sulle donne non si esaurisce nelle statistiche, ma impone un intervento capillare svolto «sia sul piano educativo sia sul piano repressivo per cercare di frenare questa emergenza». L'impegno quotidiano delle forze dell'ordine parte dalla consapevolezza che «ogni singolo episodio di violenza è un episodio che ci deve interrogare, ci deve far riflettere e soprattutto deve richiedere a noi istituzioni il massimo dello sforzo», ricordando che «non c'è nessuna donna che può essere oggetto di violenza né in famiglia né nel contesto urbano in cui vive».

Per chi vive questo fenomeno ogni giorno sul campo, appare evidente come l'aggressione fisica non sia un evento isolato, ma rappresenti il momento finale di un percorso persecutorio strisciante e profondo. Il Tenente Giusi Gambino del Comando Provinciale dei Carabinieri sottolinea infatti come «l'aggressione rappresenta semplicemente l'apice di una situazione» che affonda le sue radici nella mancanza di una corretta educazione sentimentale. Durante gli incontri promossi nelle scuole, gli ufficiali riscontrano spesso come molti giovani siano «profondamente convinti che manifestazioni di gelosia, di possesso rappresentino un modo per poter dire quella persona ci sta tenendo a me». Questa errata percezione dei sentimenti nasconde insidiose forme di manipolazione psicologica: la dinamica ha origine solitamente «con dei divieti che inizialmente possono sembrare banali», quali limitazioni sulle amicizie o sull'abbigliamento, ma quando la vittima prova a sottrarsi a questi controlli «comincia una sorta di ricatto emotivo» che rischia di degenerare in minacce e violenze fisiche.

Oltre ai contesti relazionali tradizionali, il controllo ossessivo si è trasferito massicciamente sui dispositivi digitali, dove lo scambio di messaggi ha sostituito il contatto diretto introducendo nuove e gravi minacce per i più giovani. Tra queste, il Capitano Bonsignore richiama l'attenzione sulle tutele normative introdotte di recente per punire il revenge porn, definendolo un «reato gravissimo con delle pene molto molto serie, ma che sono figlie della gravità dell'atto e delle conseguenze anche devastanti che possono avere sulla dignità di una persona» a causa della diffusione incontrollata di contenuti intimi sul web. Per contrastare questa mancanza di consapevolezza e prevenire i comportamenti lesivi, i Carabinieri incontrano ogni anno migliaia di studenti in tutta la provincia. Come racconta il Tenente Gambino, al di là del momento formale dell'incontro, il dialogo più autentico e rivelatore avviene spesso subito dopo, poiché «è veramente il momento in cui la persona si sente un po' più tutelata nella sua privacy» e trova il coraggio di confidare dubbi, insicurezze o situazioni personali a cui dare risposta prima che sia troppo tardi.

L’intervista completa sarà disponibile dalle 18 sul reggino.it.