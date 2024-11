Mirto Crosia è stata scossa da una drammatica vicenda, che ha coinvolto una giovane di soli 16 anni. L’adolescente caduta dal terzo piano della propria abitazione, si trova attualmente in Terapia intensiva, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La madre, visibilmente provata dalla situazione, ha deciso di condividere con la comunità un aggiornamento sulla salute della figlia attraverso un commento: «Ciò che è successo è stato un tragico e brutto incidente», ha dichiarato.

Senza entrare nei dettagli della dinamica dell'incidente per preservare la privacy della famiglia, ha spiegato che la 16enne è caduta accidentalmente dalla finestra della sua camera, perdendo l'equilibrio. Fortunatamente, non sono stati riportati traumi gravi alla testa. La giovane è attualmente in terapia intensiva e ha già subito un primo intervento.

La famiglia è in attesa di un secondo intervento per affrontare molteplici fratture e la rottura del bacino. La madre, visibilmente commossa, ha evidenziato la fortuna di aver ricevuto protezione da una sorta di «schiera di angeli» in questo momento difficile. Ha anche fatto un appello alla comunità, chiedendo di fermare la diffusione di voci fasulle riguardo all'incidente. «È stato un incidente involontario molto orrendo che ha portato tutta la famiglia in una grande angoscia e dolore», ha affermato.

Infine, ha espresso la gratitudine della famiglia per il sostegno ricevuto e le continue preghiere da parte della comunità locale. In un momento così delicato, la solidarietà e la compassione della comunità sono diventate un elemento chiave nel sostenere la famiglia attraverso questa difficile prova.