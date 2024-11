L'uomo ha aspettato che il funzionario Carmelo Impusino uscisse dagli uffici a Galatro per ingiuriarlo e malmenarlo. Ancora non chiari i motivi del violento atto

Aveva appena terminato il suo turno di lavoro e si stava avviando alla macchina per tornare a casa quando, è stato aggredito verbalmente e fisicamente da un cittadino. È quanto accaduto ieri al segretario del comune di Galatro Carmelo Impusino. Non si conoscono ancora i veri motivi dell’aggressione, ma si ipotizza che all’origine del grave gesto possano esserci fattori inerenti le attività comunali.

Immediata la solidarietà da parte del sindaco, della Giunta e dell’intero gruppo consiliare di maggioranza, che hanno espresso «la più ferma condanna per l’inspiegabile ed ingiustificata aggressione subita dal segretario comunale, al quale manifestiamo sincera vicinanza e convinta solidarietà. Quanto accaduto – hanno affermato gli amministratori – rappresenta un preoccupante segnale di imbarbarimento dei rapporti sociali che stride con la tradizione di civiltà e tolleranza che ha sempre contraddistinto la comunità galatrese e che, proprio per questo, non può lasciare indifferenti».

A loro dire «non è ammissibile che un funzionario comunale venga pubblicamente minacciato e percosso solo perché ha compiuto il suo dovere. Si tratta di un fatto gravissimo che offende l’intera cittadinanza e che impone una reazione unitaria, senza distinzioni di schieramento o di appartenenza. Nel confermargli tutta la stima e la riconoscenza per l’impagabile opera prestata a favore dell’ente, l’Amministrazione comunale porge al Dott. Impusino le scuse a nome di tutti i galatresi e si augura che ciascuno si adoperi affinché ciò che è successo oggi non abbia più a ripetersi».

Dopo l’aggressione il segretario è stato portato all’ospedale di Polistena per le cure necessarie, mentre si è riservato di sporgere denuncia contro il cittadino che l’ha ingiuriato e malmenato proprio di fronte al municipio, dove aspettava che uscisse, al termine del turno lavorativo.

La solidarietà di “Città degli ulivi”

Anche i sindaci della “Città degli Ulivi” hanno espresso solidarietà «umana e istituzionale» a Carmelo Impusino. «Il grave fatto accaduto -hanno affermato – testimonia le difficoltà in cui si trova ad operare chi lavora nella pubblica amministrazione, soprattutto in contesti sociali dove prevale il disagio e la conseguente esasperazione. Ma chi, come il dott. Impusino, si trova in prima linea, unitamente agli amministratori, nel rilevante impegno dedicato alla gestione dell’Ente, non può essere lasciato solo.