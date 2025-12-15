Domani, 16 dicembre, alle ore 18:00, nella sala convegni dell’Istituto “Ercolino Scalfaro” di Catanzaro, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’articolazione territoriale per il distretto di Catanzaro del “Comitato a difesa della Costituzione e per il no al referendum”.



Saranno presenti i componenti del coordinamento, tra cui il coordinatore, il giudice di Corte d’Appello, Piero Santese, ed il portavoce, avvocato e professore universitario, Andrea Lollo, i quali illustreranno le ragioni della costituzione del Comitato e presenteranno le iniziative che verranno messe in campo fino alle consultazioni referendarie della prossima primavera e che vedranno coinvolte la cittadinanza e le associazioni presenti sul territorio.

Sarà anche l’occasione per la diffusione di materiale informativo e per invitare quanti volessero sostenere le ragioni del NO al referendum ad iscriversi al Comitato ed a supportare la sua attività.