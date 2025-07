VIDEO | Gli appezzamenti di terreno sono stati individuati dalla Guardia di finanza nel comune di Fabrizia, in aree impervie accessibili tramite cunicoli angusti

Scoperte in Calabria quattro piantagioni di canapa indiana: sequestrate 1.350 piante per un valore commerciale di oltre 1.350.000 euro.

Sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia a individuare nel territorio di Fabrizia, in provincia di Vibo Valentia, oltre un migliaio di piante di canapa indiana di altezza variabile tra un metro e un metro e mezzo.

Le attività condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Vibo Valentia, con il supporto di personale della Sezione Aerea di Lamezia Terme e della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cosenza, hanno consentito di scoprire le quattro aree situate in ambiente montano e in aree particolarmente impervie e lontane da vie di comunicazione, con una superficie complessiva pari a 1.500 mq, munite di impianto di irrigazione, adibite alla coltivazione di canapa indiana, tutte circondate da alti rovi ed accessibili unicamente tramite cunicoli angusti e di difficile localizzazione.

Le piante una volta giunte a completa maturazione e sottoposte a successive lavorazioni, avrebbero generato circa 135.000 dosi. Disposta l'immediata distruzione dello stupefacente.