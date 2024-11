Sono stati rinvenuti questa mattina all’interno di un contenitore, 15 chili di novellame di sarda, nel porto di Catanzaro Lido. La scoperta è stata fatta dal personale del Circondario marittimo di Soverato nell’ambito di controlli mirati a prevenire la pesca e la commercializzazione abusiva. Trattandosi di prodotto ittico nello stadio giovanile per il quale è vietata la pesca, la detenzione, il trasporto e lo sbarco, sia dalle normative nazionali che comunitarie, il personale ha proceduto al sequestro e, in seguito, ad ispezione.

Tale condotta, oltre a rappresentare una grave violazione alla normativa vigente sulla pesca, crea un serio nocumento per la conservazione delle risorse ittiche e biologiche del mare, in quanto non permette a questi di giungere al naturale periodo di riproduzione, causando così una graduale diminuzione della risorsa ittica.

l.c.