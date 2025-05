La droga è stata trovata a seguito di controlli effettuati dal personale dell’Ufficio delle Dogane. Si trovava in alcuni borsoni con generi alimentari nascosti sotto una delle vetture

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha sequestrato circa 3 kg di cannabis indica rinvenuti all’interno di un container nel porto di Gioia Tauro. L’operazione è stata eseguita dal personale dell’Ufficio di Frontiera del Commissariato di Gioia Tauro, a seguito di un controllo di oltre 30 container, operato con il personale dell’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro.

Durante le operazioni, all’interno di un container utilizzato per il trasporto di autovetture dal Canada al Gambia, il personale operante ha rinvenuto, sotto una delle autovetture, due borsoni pieni di generi alimentari di vario tipo e 5 confezioni termosaldate con all’interno la sostanza stupefacente. Quasi certamente, fanno sapere dalla Polizia, la cannabis indica è stata posta nei borsoni con generi alimentari per eludere un eventuale controllo di polizia con unità cinofile.

«L’intervento – concludono – si inserisce nell’ambito delle attività di controllo delle merci in transito nel porto di Gioia Tauro e testimonia l’attenzione costante delle Forze dell’Ordine nel presidiare i punti nevralgici del territorio, come appunto il porto di Gioia Tauro, uno dei principali snodi per il traffico internazionale di sostanze stupefacenti».