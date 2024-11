La Polizia stradale ha sequestrato 815 kg di kebab. Un equipaggio della sottosezione di Lamezia Terme, nei pressi dello svincolo autostradale della città lametina, ha proceduto al controllo di un furgone frigo con targa francese, adibito al trasporto di sostanze alimentari. Gli agenti hanno trovato all’interno del mezzo kebab di pollo, ali di pollo, polpette di ceci e dolci, destinati alla tentata vendita nel comprensorio lametino. Da successive verifiche è emerso che gli alimenti trasportati, privi di documenti attestanti la provenienza, non rispettavano i canoni di igiene e sicurezza alimentare previsti dalla specifica normativa di settore e, soprattutto, il trasporto veniva effettuato senza rispettare il regime di temperatura controllata. All’interno del vano carico, infatti, c'era una temperatura di 20 gradi, sebbene alcuni alimenti richiedessero una temperatura di conservazione inferiore allo 0. Il furgone, inoltre, era carente della prescritta targhetta identificativa della regolarità della coibentazione.

A seguito della dichiarata inidoneità per il consumo umano della merce trasportata, gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro e successivamente smaltiti in un’azienda specializzata. Oltre al sequestro degli alimenti, a carico delle due persone controllate, un cittadino turco ed uno pakistano provenienti da Napoli, sono state elevate sanzioni amministrative per violazione delle norme sanitarie nonché per violazione al codice della strada per circa 1.200 euro.