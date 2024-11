Due persone denunciate e 44 chilogrammi di fuochi pirotecnici sequestrati. È questo il bilancio di un recente controllo eseguito dalla polizia, in vista delle imminenti festività natalizie, nelle attività commerciali del Crotonese.

In particolare, a Crotone, all’interno di un box sono stati rinvenuti e sequestrati circa 30 kg di artifici pirotecnici detenuti illegalmente. Il titolare è stato deferito per l’omessa denuncia di detenzione di prodotti pirotecnici di categoria F2 e F3.

All’interno di un esercizio commerciale di Cirò Marina, invece, è stata riscontrata la messa in vendita di prodotti pirotecnici la cui vendita non è consentita negli esercizi senza licenza di Pubblica Sicurezza. Al momento dell’accesso ispettivo sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro penale oltre 14 kg di artifici pirotecnici del tipo “batteria di petardi flash”, meglio noti come “inferno 500” e “gazza ladra”. La proprietaria dell’attività veniva contestualmente denunciato per commercio abusivo di materiale esplodente.