Il materiale esplodente rinvenuto nell’abitazione e nel garage di un trentenne del luogo che è stato denunciato

Un ingente quantitativo di "botti" illegali è stato sequestrato a Crotone dalla Polizia. Gli agenti hanno denunciato una persona, G.S., di 30 anni, residente in città. Al piano terra della sua abitazione e nel garage, i poliziotti hanno trovato materiale esplodente e fuochi per un totale di oltre 6 quintali, fra cui 726 pezzi del peso complessivo di kg 42,669 di tipo considerato altamente pericoloso e non reperibile sul mercato. Il materiale rinvenuto, dopo essere stato e catalogato, è stato posto sotto sequestro.