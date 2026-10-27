Sigilli a un’area di circa 43mila metri quadrati destinata alla realizzazione del complesso turistico-residenziale a Isola di Capo Rizzuto. Un imprenditore 62enne è indagato per truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e uso di atto falso

I Carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di Crotone hanno sottoposto a sequestro preventivo l'area destinata alla realizzazione di un complesso turistico di circa 43mila metri quadrati a Le Castella, nonchè la documentazione relativa all'opera prodotta al comune di Isola di Capo Rizzuto.

Allo stesso tempo è stato notificato un avviso di garanzia a un 62enne del luogo, imprenditore e legale rappresentante della società che avrebbe dovuto realizzare la struttura, con le accuse di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e uso di un atto falso.

Le indagini, condotte dai militari del nucleo investigativo del Reparto operativo dei carabinieri di Crotone, hanno fatto affiorare una complessa frode realizzata ai danni del Comune di Isola Capo Rizzuto che aveva come scopo il conseguimento illecito della convenzione urbanistica e i relativi titoli abilitativi edilizi per la realizzazione del vasto complesso turistico residenziale denominato 'Gregory Village', ubicato nei pressi al porticciolo turistico della frazione Le Castella di Isola Capo Rizzuto.

I carabinieri hanno accertato che la società aveva tentato di aggirare gli oneri di garanzia finanziaria imposti dal Comune quale condizione per la sottoscrizione della convenzione e per il successivo rilascio dei titoli edilizi da parte della società. Infatti già nel 2020 la società aveva depositato una polizza fideiussoria di diritto svizzero a copertura degli oneri dell'urbanizzazione primaria, secondaria e del costo delle costruzioni, di poco più di 1.250.000 euro, polizza risultata non valida e prontamente interrotta grazie alle verifiche ispettive promosse presso l'Ivsse la Banca d'Italia dall'allora dirigente tecnico, comunale.

Il raggiro, tuttavia, era riuscito nel successivo 2022, con una polizza fideiussoria apparentemente emessa da una compagnia assicurativa bulgara, risultata successivamente anch'essa totalmente falsa in seguito ad accertamenti di polizia giudiziaria delegati all'Ivass ed esperiti tramite rogatorie con le autorità bulgare. All'atto del deposito, tuttavia, il documento era riuscito a ingannare la pubblica amministrazione, che aveva stipulato una convenzione urbanistica nel maggio 2022 rilasciando i relativi permessi per costruire tra agosto e settembre del medesimo anno.

Dopo aver scoperto la contraffazione della polizza sono state avviate indagini per accertare eventuali condotte illecite da parte dei dirigenti tecnici comunali che si sono alternati nel tempo ed hanno recepito la polizza bulgara senza effettuare alcuna attività istruttoria o verifica della genuinità presso le autorità competenti. Inoltre avrebbero recepito la falsa attestazione, contenuta nei permessi per costruire, dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di garanzia da parte della società, nonostante fossero a conoscenza del meccanismo truffaldino posto a base della documentazione.

La complessa ricostruzione storica dei cespiti immobiliari effettuata dai carabinieri ha inoltre rivelato che nel 2008 il titolare dell'azienda proprietaria dei terreni, aveva orchestrato una fittizia operazione di compravendita dei lotti tra due società per sottrarre il patrimonio societario all'applicazione di eventuali misure di prevenzione antimafia, compravendita poi interrotta nel 2020 dalla corte d'appello di Catanzaro. Infine, è stata accertata, mediante rilievi fotografici e ricostruzioni satellitari, l'avvio delle opere edili consistenti nella tracciatura e nell'asfaltatura delle arterie stradali interne, nella posa dei delineatori in cemento e dei pozzetti, nonchè nell'esecuzione degli scavi di fondazione a geometria variabile.