Stilato il consuntivo delle attività svolte nel 2016: 45 i Piani operativi e 12 mila gli interventi realizzati dalle Fiamme gialle

In osservanza alle direttive emanate dal Comando Generale del Corpo ed in linea con quanto stabilito con “l’Atto di indirizzo” adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’attività operativa della Guardia di Finanza di Cosenza per il 2016 è stata orientata prevalentemente alla lotta ai fenomeni evasivi più gravi ed alle frodi fiscali, alle illegalità nella Pubblica Amministrazione, agli sprechi di risorse e alla criminalità economico-finanziaria in genere.

I risultati: scoperti 88 responsabili di reati fiscali e 35 evasori totali; individuate 309 posizioni lavorative irregolari di cui 203 in nero; sequestrati beni ad evasori fiscali per circa 3 milioni di euro; oltre 37 milioni di euro il valore dei beni proposti per il sequestro all’Autorità Giudiziaria; denunciati 36 soggetti per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro “caporalato”.

Inoltre sono stati denunciati 1.442 fittizi braccianti agricoli; sequestrati ovvero proposti all’Autorità Giudiziaria per il sequestro nei confronti della criminalità organizzata beni per oltre 16 milioni di euro; analizzati appalti pubblici per oltre 50 milioni di euro e riscontrate irregolarità per quasi 29 milioni di euro, con la conseguente segnalazione all’A.G. di 126 responsabili; sequestrati oltre 11,5 milioni di prodotti contraffatti ed insicuri e 57 kg di sostanze stupefacenti.

La strategia operativa messa in campo ha agito su quattro leve principali: 45 Piani Operativi, definiti a livello centrale, ripartiti in tre obiettivi strategici. In Attuazione dei Piani Operativi, sono stati effettuati 12 mila interventi, distribuiti nelle 2 missioni fondamentali di polizia economica e polizia finanziaria.

Delle 2.447 deleghe d’indagini pervenute nell’anno dalla Magistratura ordinaria e dalla Corte dei Conti, 1.803 sono state portate a conclusione.