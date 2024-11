Secondo i legali del gruppo Perri, non ci sarebbero i presupposti di legge per un sequestro. E perciò avrebbero preparato una 'impugnativa immediata del sequestro'. Il pm Bombardieri: 'Fondamentale aggredire il patrimonio delle cosche'

I legali di Francesco Perri, Pasqualino Perri e delle società del gruppo, gli avvocati Francesco Pagliuso e Salvatore Staiano, annunciano ricorso contro il sequestro. "Nessun decreto di sequestro è stato emesso dal Tribunale delle Misure di prevenzione di Catanzaro bensì trattasi di un decreto di sequestro emesso dal Gip e che ha riguardato esclusivamente le quote societarie e i beni riferibili a Perri Francesco e alla F.P. Holding". "Pasqualino Perri, dunque - aggiungono - rimane amministratore giudiziario di tutte le società (La Nuova Nave, Stella Marina, Ipermercato Midway, Ipermercato Duep, Ega Discount Srl, Ega Discount Perri Srl, Supermercati Perri Srl, Centro Commerciale Due Mari Srl, Ipermercato Due Mari Srl) che non appartengono in via esclusiva a Francesco Perri e alla F.P. Holding". Gli stessi legali, tra l'altro, "hanno preannunciato immediata impugnativa del decreto siccome palesemente privo dei presupposti di legge. Gli oltre settecento dipendenti e tutte le attività imprenditoriali e commerciali che rappresentano l'indotto delle imprese del gruppo Perri possono rimanere sereni poiché le attività aziendali proseguiranno normalmente".



Bombardieri - "Questa è un'operazione delle più importanti contro la 'ndrangheta - ha spiegato il procuratore della Repubblica facende funzioni- ed è stata realizzata grazie allo sforzo congiunto di Procura, ufficio gip e forze dell'ordine, malgrado le condizioni di estremo disagio per le scarse risorse a disposizione". Bombardieri ha anche rassicurato che malgrado il sequestro "saranno garantiti sia i livelli occupazionali delle attività economiche oggetto del provvedimento, sia la fruibilità per la popolazione delle strutture commerciali. Niente, in sostanza, sarà chiuso".