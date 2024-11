Il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Bologna è stato eseguito dalla Direzione investigativa antimafia. L'uomo, di Cutro e ritenuto in affari con le cosche crotonesi, era già stato colpito da una confisca per 10 mln

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca definitiva emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, su richiesta del procuratore generale della Repubblica del capoluogo felsineo, nei confronti dei congiunti di un imprenditore edile originario di Cutro.

Il provvedimento è conseguenza di una misura di prevenzione richiesta e ottenuta già in primo grado dalla Procura Distrettuale di Bologna. Il destinatario, imputato nella operazione Aemilia poiché ritenuto in affari con un sodalizio ‘ndranghetista di derivazione cutrese attivo a Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza, era stato colpito da un decreto di confisca nell’aprile 2021 che aveva riguardato beni per oltre 10 milioni di euro. Nella circostanza, gli era stata comminata la misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno nel Comune di residenza per un periodo di cinque anni.

Gli accertamenti, svolti dalla Dia su delega della Procura Distrettuale di Bologna, avevano consentito di individuare una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati ed i beni nella disponibilità dell’imprenditore, anche tramite i propri congiunti. Con l’ultimo provvedimento della Corte d’Appello di Bologna è stata sottoposta a confisca definitiva la parte del patrimonio che era nella disponibilità dell’imprenditore ma intestata ad alcuni familiari e consistente in 3 imprese, 11 beni immobili (tra cui una villetta di pregio in provincia di Parma e 2 terreni in provincia di Crotone) e 3 rapporti finanziari, per un valore di oltre 4 milioni di euro. La restante parte del patrimonio (di diretto riferimento dell’imprenditore cutrese) è, allo stato, oggetto di un ricorso presentato alla Corte di Cassazione.