Serata di fuoco a Belvedere Marittimo, nel Cosentino. Un furgone, parcheggiato nell’area adiacente il centro commerciale il Tirreno e confinante con la trafficata strada statale 18, è stato distrutto da un incendio. Le cause del rogo, al momento, non sono note. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Le indagini sono in corso.

Solo poche ore fa, a San Nicola Arcella, l’auto del sindaco Eugenio Madeo era stata coinvolta da un incendio. Anche in questo caso, il mezzo è stato completamente distrutto.