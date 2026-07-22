Il guasto alla rete sta creando pesanti problemi nel centro del Vibonese. Impossibile utilizzare carte di pagamento e, in molti casi, anche prelevare contanti. Numerose segnalazioni da parte dei residenti, mentre diversi utenti risultano irraggiungibili

Una giornata di forti disagi quella vissuta da cittadini e attività commerciali di Serra San Bruno, dove un esteso malfunzionamento della rete di telefonia mobile e della connessione internet sta compromettendo comunicazioni e servizi essenziali.

Nel corso delle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni da parte dei residenti, che denunciano l'impossibilità di effettuare o ricevere telefonate, navigare su internet e utilizzare le principali applicazioni di messaggistica. In diverse zone della cittadina delle Serre il segnale risulta assente o estremamente instabile, rendendo molti utenti completamente irraggiungibili.

Le conseguenze del blackout tecnologico non riguardano soltanto le comunicazioni. I disservizi stanno infatti mettendo in seria difficoltà anche il commercio locale. Numerosi esercenti non riescono a utilizzare i terminali Pos, impedendo ai clienti di pagare con bancomat o carte di credito. Una criticità che si somma all'impossibilità, segnalata da diversi cittadini, di effettuare prelievi agli sportelli automatici.

«Non avevo contanti in tasca – racconta una residente – e adesso non posso nemmeno prelevare. Non riesco a pagare nei negozi con la carta. Benzina non se ne fa senza soldi, la spesa idem. E molti miei amici non sono nemmeno raggiungibili al telefono perché non hanno linea».

Una testimonianza che fotografa efficacemente i disagi vissuti dalla popolazione. Senza connessione e senza la possibilità di utilizzare i sistemi di pagamento elettronico, anche le operazioni più semplici della quotidianità diventano complicate, con inevitabili ripercussioni per cittadini e attività economiche.

Al momento non sono state comunicate ufficialmente le cause del guasto né i tempi necessari per il completo ripristino del servizio. Nel frattempo continuano ad aumentare le segnalazioni da parte degli utenti, che chiedono un rapido intervento per riportare la situazione alla normalità.