Una giornata di forti disagi quella vissuta da cittadini e attività commerciali di Serra San Bruno, dove un esteso malfunzionamento della rete di telefonia mobile e della connessione internet sta compromettendo comunicazioni e servizi essenziali.

Nel corso delle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni da parte dei residenti, che denunciano l'impossibilità di effettuare o ricevere telefonate, navigare su internet e utilizzare le principali applicazioni di messaggistica. In diverse zone della cittadina delle Serre il segnale risulta assente o estremamente instabile, rendendo molti utenti completamente irraggiungibili.

Le conseguenze del blackout tecnologico non riguardano soltanto le comunicazioni. I disservizi stanno infatti mettendo in seria difficoltà anche il commercio locale. Numerosi esercenti non riescono a utilizzare i terminali Pos, impedendo ai clienti di pagare con bancomat o carte di credito. Una criticità che si somma all'impossibilità, segnalata da diversi cittadini, di effettuare prelievi agli sportelli automatici.

«Non avevo contanti in tasca – racconta una residente – e adesso non posso nemmeno prelevare. Non riesco a pagare nei negozi con la carta. Benzina non se ne fa senza soldi, la spesa idem. E molti miei amici non sono nemmeno raggiungibili al telefono perché non hanno linea».

Una testimonianza che fotografa efficacemente i disagi vissuti dalla popolazione. Senza connessione e senza la possibilità di utilizzare i sistemi di pagamento elettronico, anche le operazioni più semplici della quotidianità diventano complicate, con inevitabili ripercussioni per cittadini e attività economiche.

Al momento non sono state comunicate ufficialmente le cause del guasto né i tempi necessari per il completo ripristino del servizio. Nel frattempo continuano ad aumentare le segnalazioni da parte degli utenti, che chiedono un rapido intervento per riportare la situazione alla normalità.