Le donne erano assunte come collaboratrici ma fornivano prestazioni sessuali. In manette padre e due figli

Tre uomini di Viggianello - padre di 57 anni e due figli, di 33 e 25 - sono stati arrestati dai Carabinieri per concorso in sfruttamento della prostituzione in un locale notturno, l'"Insomnia", a Laino Borgo (COsenza). Al momento dell'irruzione dei carabinieri, nel locale vi erano sette giovani donne, sei romene e una nigeriana. Le donne erano assunte come collaboratrici ma fornivano prestazioni sessuali in stanze appartate, nelle auto fuori del night club o in alberghi della zona, per un prezzo medio di circa 150 euro a prestazione.Le indagini sono state avviate circa tre mesi fa, dai carabinieri di Potenza.