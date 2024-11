Sono stati tra coloro che hanno partecipato alle operazioni di soccorso in località "le Cannella", dove un'imbarcazione con a bordo 75 persone si era arenata ed era in balia delle forti onde

Sono stati tra gli eroi che si sono gettati in mare, sfidando le onde e il freddo, per mettere in salvo le decine di migranti a bordo di un'imbarcazione arenata a largo di località "le Cannella", a Crotone. Oggi il questore, Marco Giambra, ha voluto incontrarli per ringraziarli personalmente: sono i poliziotti delle volanti che sono stati coinvolti nelle operazioni di salvataggio coordinate dalla Capitaneria di porto.

Un ringraziamento necessario e dovuto, dal momento in cui «non hanno esitato, a rischio della loro incolumità, a raggiungere il veliero in mare e dare il proprio determinante contributo al salvataggio delle loro vite, evidenziando eccezionale spirito di servizio e di sacrificio. Valori imprescindibili - sottolineano dalla questura di Crotone - che contraddistinguono l’attività degli operatori impegnati nel soccorso pubblico e costituiscono l’azione quotidiana della Polizia di Stato».

Le immagini del salvataggio hanno avuto risonanza nazionale. La barca in balia delle onde, il mare in tempesta e l'impossibilità di usare gommoni o zattere per raggiungerla, quindi la formazione di una vera e propria catena umana per salvare i migranti. In 75 hanno potuto toccare terra grazie ai soccorritori, tra loro anche donne e bambini piccoli. E proprio un bambino stretto tra le braccia di uno dei poliziotto è protagonista di una foto pubblicata dalla pagina facebook ufficiale della Polizia di Stato, che ha ricevuto commenti e apprezzamenti da tutta Italia.