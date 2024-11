L’uomo, rintracciato poco dopo dai militari, è stato sottoposto ad accertamento etilometrico risultando con un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti di legge

Ad Acri, nel Cosentino, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 30enne di nazionalità rumena residente ad Acri per il reato di “Guida in stato di ebbrezza”. E’ stato accertato che l’uomo, nel pomeriggio del 9 aprile 2017, a causa della forte velocità, perdeva il controllo del proprio veicolo arrestando la propria corsa contro la serranda di un’abitazione di contrada Duglia causando ingenti danni, per poi darsi a repentina fuga.

L’uomo, rintracciato poco dopo dai militari è stato sottoposto ad accertamento etilometrico risultando con un tasso alcolemico nel sangue superiore ai limiti di legge. Dalle successive verifiche inoltre emergeva che l’autovettura utilizzata era priva di copertura assicurativa e pertanto veniva sottoposta a sequestro.