Un altro arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ad opera degli uomini della Questura di Crotone. Questa volta si tratta di un cinquantenne crotonese in transito a bordo della sua auto sulla S.S. 106 a velocità molto elevata inducendo i poliziotti in servizio di controllo del territorio a procedere al controllo.

I militari, insospettiti dalla condotta del soggetto fermato, hanno deciso di iniziare la perquisizione personale e veicolare. A tal punto, l’uomo decideva di consegnare spontaneamente ai poliziotti un involucro in cellophane contenente oltre 50 grammi di “hashish”.

Gli operatori estendevano successivamente il controllo anche all’abitazione di quest’ultimo, ove rinvenivano altri 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” celati all’interno dell’armadio della stanza da letto. Attese le circostanze, l'uomo è stato successivamente portato presso gli Uffici della Questura per essere tratto in arresto con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio