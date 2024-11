I poliziotti avrebbero documentato il diverso atteggiamento del 74enne nel muoversi in base ai luoghi in cui si trovava

Si fingeva invalido per evitare di scontare una pena in carcere. Si tratta di un uomo di 74 anni, Girolamo Ventrici, di Taurianova (Rc), arrestato dalla Polizia del commissariato di Gioia Tauro. Gli agenti hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria a carico dell'uomo, gia' noto agli inquirenti per reati contro il patrimonio e associazione a delinquere, più volte denunciato e tratto in arresto per reiterate trasgressioni agli obblighi ed ai divieti a cui era sottoposto. Le indagini dei poliziotti, eseguite con attività di osservazione e pedinamento, hanno svelato la falsa invalidità dell'uomo, che simulava insufficienza motoria, per evitare l'espiazione della pena in carcere. Ventrici beneficiava della misura della detenzione domiciliare, anche per le asserite condizioni di salute, ritenute tali da far sì che venisse considerato non compatibile con il regime detentivo ordinario.

I poliziotti avrebbero documentato il diverso atteggiamento di Ventrici nel muoversi in base ai luoghi in cui si trovava: quando si trovava nei pressi degli uffici del commissariato, o quando veniva sottoposto a controlli domiciliari si muoveva apparentemente con serie difficoltà, zoppicando vistosamente ed aiutandosi con le stampelle. Viceversa, quando si trovava in luoghi "sicuri" e comunque non in presenza del personale delle forze dell'ordine, la sua andatura lenta ed incerta diventava un incedere sicuro e disinvolto senza alcun supporto di stampelle. Stratagemmi che non gli sono serviti dato che per lui si sono aperti i cancelli della casa circondariale di Palmi. (AGI)