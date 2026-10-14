La Curia arcivescovile di Crotone-Santa Severina ha segnalato alla Questura e al Comando provinciale dei Carabinieri un tentativo di truffa. Il caso, avvenuto presso il Liceo scientifico di Crotone, ha visto protagonisti due persone che, secondo quanto riportato in una nota della Curia, si sarebbero presentate all'interno dell'istituto «con l'intento di vendere dei quadretti, dichiarando di essere stati inviati dal vescovo».

A sventare il raggiro e a far scattare l'allarme è stata una docente, la quale, insospettita dall'anomala situazione, si è subito premurata di avvertire la Curia. Una volta ricevuta la segnalazione, la reazione dell'Arcidiocesi è stata immediata e il caso segnalato subito alle forze dell'ordine al fine di «evitare possibili equivoci e prevenire eventuali utilizzi impropri del nome e dell'autorità dell'Arcivescovo e dell'Arcidiocesi».

L'ufficio del Servizio diocesano per la Pastorale scolastica ha quindi avvisato i dirigenti scolastici del territorio ai quali è stato spiegato «che nessuna persona è stata autorizzata dall'Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina a proporre, presentare o promuovere opere, prodotti o iniziative di qualsiasi genere facendo riferimento all'autorità ecclesiastica diocesana». Contestualmente, la Curia ha ritenuto doveroso «segnalare formalmente l'episodio alle competenti Autorità, affinché ne possano valutare gli eventuali profili di rilevanza e adottare, qualora lo ritengano opportuno, le iniziative di competenza».