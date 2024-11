Si è lanciata nel vuoto dal quinto piano di un edificio di contrada Roges a Rende. Ma un albero ha attutito la caduta, evitando che si consumasse una tragedia ben più grave. I rami ed il fogliame della pianta hanno salvato la vita ad una ragazza di 32 anni, da tempo alle prese con disturbi di tipo psicologico, subito soccorsa dai sanitari del 118. E’ stata trasportata in ambulanza all’ospedale dell’Annunziata e non sarebbe in pericolo di vita.