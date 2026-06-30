L’uomo si era inoltrato nella vegetazione dopo essere uscito dal tracciato ciclabile. Le operazioni di ricerca si sono concluse con esito positivo

Un ciclista di 57 anni è stato tratto in salvo nel primo pomeriggio di oggi dopo essersi smarrito in un'area boschiva della località Movrella, nel comune di Monterosso Calabro, mentre percorreva un itinerario in mountain bike.

L'allarme è scattato intorno alle 13.30, quando l'uomo, uscito dal tracciato ciclabile e inoltratosi nella fitta vegetazione, ha perso l'orientamento e ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

La Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia ha attivato immediatamente le procedure di ricerca, impiegando personale specializzato in Topografia applicata al soccorso (TAS). Determinante si è rivelata la geolocalizzazione del telefono cellulare del ciclista, che ha consentito di individuare con precisione la sua posizione e di indirizzare rapidamente la squadra di intervento.

I Vigili del fuoco hanno raggiunto il 57enne all'interno dell'area boschiva, lo hanno recuperato e ricondotto in sicurezza sul percorso ciclabile. L'uomo è stato soccorso senza riportare conseguenze.

L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al rapido coordinamento della Sala operativa e all'impiego delle tecnologie di geolocalizzazione, unite alle competenze del personale specializzato nel soccorso in ambiente impervio.