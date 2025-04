L’intervento nella tarda serata di ieri nel territorio di San Giovanni in Fiore. Per l’escursionista solo tanta paura ma nessuna grave conseguenza

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di San Giovanni in Fiore, a seguito della richiesta pervenuta alle ore 20.45 circa, è intervenuta nel comune di San Giovanni in Fiore, in zona impervia a 1500 mt di quota per soccorrere una persona. Il malcapitato un turista inglese disperso tra i boschi della Sila Grande ma in contatto telefonico.

Attivata la procedura “Geoloc” ed il sistema di ricerca Imsi Catcher, il turista è stato raggiunto dai vigili del fuoco in nottata.

L'escursionista, provato dalla disavventura e dal freddo ma in buone condizioni di salute è stato tranquillizzato e rifocillato. Successivamente è stato accompagnato alla propria autovettura distante circa 5 km.