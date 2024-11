Incidente stamani in località Orto della duchessa, nel Comune di Girifalco. Intorno alle ore 10.00 un trattore si è ribaltato durante lavori in un terreno. Il conducente 57enne è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. L’uomo era stato già stato estratto e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale con Elisoccorso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.