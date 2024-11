Incidente in acqua lungo la costa jonica rossanese: si ribalta con la canoa nello spazio di mare antistante la zona costiera di contrada Zolfara e riporta un trauma cranico Una giovane 20enne di Torino in vacanza in Calabria è stata trasportata con l’elisoccorso d’urgenza all’Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi. Sul posto gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano, un’ambulanza del 118.