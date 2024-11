Un uomo, 72 anni, Salvatore Marando, è morto oggi, travolto dal trattore che stava guidando. L'uomo stava lavorando in un appezzamento di terreno nelle campagne di Grotteria quando, per cause in corso di accertamento, il trattore che stava guidando si è rovesciato schiacciandolo. Sul posto è stata fatta intervenire l'eliambulanza, ma l'uomo è morto durante il trasporto verso l'ospedale. Sull'accaduto indagano gli agenti della Questura di Reggio Calabria e del commissariato della Polizia di Stato di Siderno.