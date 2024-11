L’uomo, a causa delle ferite riportate, era stato preso in carico dall' elisoccorso per il trasferimento all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Vani i tentativi di rianimarlo

Incidente stradale a Nicotera dove una moto-ape è finita fuori strada in via Borgo. Il mezzo, a bordo della quale si trovava Fortunato Chirico, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è ribaltata. A causa della gravità delle ferite riportate (trauma cranico), l’autista - dopo i primi soccorsi da parte dei sanitari del 118 - è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Nonostante l’intervento tempestivo, l'anziano è deceduto. Vani i tentativi di rianimazione attuati dal personale medico operante.