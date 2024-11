Il sinistro si è verificato sulla via Panoramica della cittadina ionica. Sul posto i Vigili per estrarre dalla vettura le due giovani

Un incidente stradale si è verificato questa sera a Soverato nel Catanzarese. Per cause ancora in corso di accertamento una vettura si è ribaltata su un fianco in via Panoramica e all'interno dell'abitacolo sono rimaste incastrate due donne. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che si è immediatamente adoperata per estrarre le due giovani dalle lamiere dell'autovettura.

Il sinistro ha richiesto, inoltre, l'intervento dei sanitari del 118 per prestare le cure e quello della polizia per esegure i rilievi. Le due donne non hanno riportato ferite gravi ma sono state ugualmente trasportate al vicino ospedale di Soverato.

Luana Costa