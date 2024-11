Ancora poco chiara la dinamica del sinistro che ha coinvolto un solo mezzo. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tracciato stradale

Ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi. È quanto accaduto a Zagarise nel Catanzarese dove un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. All’interno si trovavano due ventenni che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina che ha provveduto a mettere in sicurezza il tracciato. I due giovani sono stati assistiti da un’ambulanza del 118.

l.c.