L’accusa è associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di agevolare la cosca mafiosa Cappello-Bonaccorsi

La polizia di Stato di Catania, su delega della locale Procura Distrettuale, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di agevolare la cosca mafiosa Cappello-Bonaccorsi e di essere armata.



Dalle indagini della Squadra Mobile della Questura Catania è emerso che l'organizzazione si riforniva di droga in Calabria e gestiva alcune 'piazze di spaccio' in due rioni storici di Catania. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 16 chilogrammi di cocaina e 500.000 euro.