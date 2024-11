Dopo la pausa estiva riprende l'attività del Consiglio regionale. Il primo appuntamento in agenda è la seduta della quarta Commissione, "Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'Ambiente", convocata per giovedì 6 settembre. Sono quattro i punti all'ordine del giorno della riunione dell'organismo consiliare, presieduto dal consigliere regionale Domenico Bevacqua: il più significativo riguarda il tema del sistema infrastrutturale in Calabria e dello stato di sicurezza di ponti e viadotti, tema diventato di stretta attualità dopo il crollo del Morandi di Genova. Il 6 settembre in quarta Commissione del Consiglio regionale è prevista l'audizione del coordinatore territoriale di Anas per la Calabria, Maurizio Ferrara: è stato inoltre invitato a partecipare anche l'assessore regionale alle Infrastrutture, Roberto Musmanno. Nella seduta di giovedì prossimo, inoltre, la quarta Commissione si occuperà anche di altri tre punti: una proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale, in materia di pianificazione territoriale anti-sismica, una proposta di legge, di iniziativa del consigliere Bevacqua, di modifica della normativa regionale sugli incendi, e una proposta di provvedimento amministrativo sul Piano di assetto naturalistico.

Nella prossima settimana, invece, tornerà riunirsi il Consiglio regionale, con una seduta programmata il 12 settembre e dedicata al tema della sicurezza del territorio e delle infrastrutture in Calabria, anche in seguito alla tragedia delle Gole del Raganello avvenuta lo scorso 20 agosto. L'ultima seduta dell'Assemblea legislativa calabrese prima della pausa estiva si è tenuta lo scorso 31 luglio.

