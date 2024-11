Il tragico incidente sulla statale 106, nei pressi di Soverato. Da chiarire l'esatta dinamica

Immacolata di sangue sulle strade calabresi. Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite. Questo il bilancio del grave incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 106, nei pressi dell'incrocio per Soverato nord.

La vittima, un uomo di 67 anni, S.V., residente a San Vito sullo Jonio, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.