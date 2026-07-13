Un violento incendio ha devastato nella notte un chiosco situato sul lungomare di Villapiana Lido. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura, causando danni ingenti e rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella del gesto doloso, anche se al momento nessuna pista viene esclusa e saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l'origine delle fiamme.

Con la luce del giorno è emersa tutta la portata dei danni: il chiosco è apparso gravemente compromesso, con il tetto e gran parte della struttura completamente anneriti e distrutti dal fuoco. L'area è stata delimitata con nastro di sicurezza per consentire i rilievi degli investigatori, mentre gli arredi esterni sono rimasti in gran parte intatti.

L'episodio arriva in un momento di particolare tensione per il territorio della Sibaritide, interessato nelle ultime ore da altri gravi fatti avvenuti tra Cassano all'Ionio e Sibari. Gli inquirenti stanno verificando anche l'eventuale esistenza di collegamenti tra i diversi episodi, senza che al momento vi siano conferme ufficiali. Le indagini proseguono nel massimo riserbo e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire le cause del rogo e ad accertare eventuali responsabilità.