Alla luce dei recenti fatti criminali, scopo dell’incontro di lunedì 15 febbraio sarà l’esame delle problematiche connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica

Si svolgerà lunedì 15 febbraio alle ore 11.30 nella sala “Napolitano” del comune di Lamezia un incontro con i rappresentanti delle Associazioni delle categorie produttive.



“Scopo dell'incontro - annunciano in una nota dalla Prefettura di Catanzaro - l’esame delle problematiche connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica anche alla luce dei recenti fatti criminali occorsi”.



Alla riunione prenderanno parte, oltre al Prefetto di Catanzaro ed al Sindaco di Lamezia, i vertici provinciali delle Forze di Polizia ed i Procuratori della Repubblica di Catanzaro e Lamezia Terme.

L’incontro di Lamezia sarà preceduto da un’altra riunione che si svolgerà venerdì 12 febbraio alle 12:30 in Prefettura. All’incontro, presieduto dal Prefetto di Catanzaro, ci saranno anche i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, il Sindaco di Catanzaro, il presidente della Provincia e del direttore dell'ufficio scolastico regionale per una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.