Lorenzo vive a Siderno, ha solo 4 anni e fino a poche settimane fa giocava e aspettava con ansia il Natale come tutti i bambini della sua età. Dopo un paio di giorni di forte mal di testa e una serie di accertamenti tra gli ospedali di Locri e Reggio Calabria, gli è stato diagnosticato un tumore al cervello. Adesso è ricoverato all’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” dove dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Un fulmine a ciel sereno per la sua famiglia, piombata in un dramma, che ha bisogno di un sostegno economico per far fronte alle spese. «Abbiamo quattro figli – racconta papà Cosimo, che si guadagna il pane facendo l’artigiano – Lorenzo è il più piccolo e con lui adesso a Roma c’è mia moglie. Già prima in condizioni normali le nostre spese erano al limite, adesso è diventato tutto più difficile». A Siderno intanto è subito partita una raccolta fondi.