Lo stabilimento da tempo in disuso colpito da un nuovo e pesante danneggiamento. Non si esclude la matrice dolosa

Ancora in fiamme a Siderno il lido Paradise Beach. Nella tarda serata di ieri lo stabilimento balneare, da tempo in disuso e affidato in custodia al Comune dopo un provvedimento giudiziario, è stato di nuovo danneggiato da un incendio.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e una squadra dei Vigili del Fuoco, impegnata nelle operazioni di spegnimento. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento, ma non si esclude la matrice dolosa.