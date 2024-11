La missiva inviata per posta. Nel marzo scorso ignoti diedero fuoco alla sua auto

Una lettera anonima con minacce di morte è giunta al consigliere comunale di Siderno in quota Pd Giorgio Ruso. Nella missiva ricevuta da Ruso anche messaggi intimidatori nei confronti di altre 4 persone della vita politica sidernese. La lettera è ora al vaglio degli agenti del Commissariato di Siderno. Per Ruso, conosciuto e stimato professionista, si tratta della seconda intimidazione in un anno. Lo scorso febbraio ignoti diedero fuoco alla sua auto, parcheggiata sotto la sua abitazione.