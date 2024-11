Nuovi particolari sulla lettera inviata al consigliere comunale del Pd. La solidarietà di Fratelli d'Italia

Emergono nuovi particolari sulla minacce di morte contenute in una lettera inviata al consigliere comunale del Pd di Siderno Giorgio Ruso. Nel mirino degli autori della missiva, vergata a mano e con caratteri in stampatello, anche il consigliere comunale e segretario del locale circolo del Partito Democratico Mariateresa Fragomeni, il capogruppo di minoranza del centrodestra Pietro Sgarlato e l’ex avvocato del Comune Gabriella Mollica. Per Ruso e Fragomeni si tratta del secondo “avvertimento” in un anno.

Intanto la sezione di Fratelli d’Italia esprime massima solidarietà ai consiglieri comunali, «senza distinzione di partito, con la speranza che detta vile azione non raggiunga lo scopo che si è prefissa, cioè quella di scoraggiare le persone per bene a cimentarsi con l’amministrazione pubblica».