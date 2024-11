Un uomo di 40 anni, residente a Genova ma in vacanza a Siderno, è deceduto nelle scorse ore nel tratto di costa antistante una nota struttura alberghiera sidernese. L’uomo, impegnato a fare surf a qualche decina di metri dalla riva, secondo una prima ricostruzione sarebbe scivolato dalla tavola e avrebbe perso i sensi, senza per questo riuscire a risalirvi e annegando senza che i soccorsi, pure allertati con estrema celerità, potessero fare qualcosa per lui. Il corpo è stato recuperato poco dopo e portato a riva.