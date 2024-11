Un'opera intitolata ad Albalucia, Federica e Alessio, che non ha un valore solo simbolico, ma si traduce in impegno concreto per la sicurezza stradale di tutti. La scultura in ferro dell'artista Francesco Misuraca inaugurata a Siderno, è nata per volere dell’Amministrazione Comunale su proposta del consigliere Vincenzo Deleo.

I tre giovani persero la vita il 15 giugno 2008. Una tragedia, quella di 10 anni fa, che per i familiari rappresenta una ferita ancora aperta.

L'obiettivo ora è lavorare sulla prevenzione, con l'insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole, ma anche dotare le forze dell'ordine di più mezzi per effettuare controlli e vigilanza sul territorio.