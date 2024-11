La ragazza stava lavorando in un terreno di famiglia quando è stata investita da un mezzo per la raccolta delle patate guidato dal padre

Una giovane donna, Margherita Verzini di 25 anni, di Pietrafitta, è morta travolta da un mezzo agricolo usato per la raccolta delle patate in località Fiego, nella frazione Pedace del comune di Casali del Manco. Da quanto si apprende, la ragazza stava lavorando nei terreni del podere di famiglia, quando è finita travolta dal trattore che guidava suo padre, soccorso perché in stato di shock.

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore, giunta sul posto, dove ha messo in sicurezza il mezzo e il sito in attesa del medico legale e dell'autorizzazione del magistrato per la rimozione della salma.

Sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri del comando stazione di Aprigliano per gli adempimenti di competenza. In corso gli accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.