L'episodio ieri pomeriggio: dopo due ore di ricerche i soccorritori sono riusciti a individuare i 7 dispersi e a riaccompagnarli in una zona sicura

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento volontario di Taverna sono state impegnate dalle 16 di ieri nella Sila catanzarese, località Colle Castagna nel comune di Sorbo San Basile, per soccorso a un gruppo di scout. I malcapitati - erano in 7 - si erano smarriti tra i boschi durante un'escursione.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso dopo circa due ore di ricerche a individuare il gruppo, che è stato raggiunto e accompagnato in una zona sicura in contrada Granaro, dove ad attendere c'erano i carabinieri e il personale sanitario del Suem118. Una di loro accusava dolore a una caviglia ma fortunatamente la vicenda si è conclusa positivamente per tutti.

Nella fase di ricerca ha collaborato anche il soccorso alpino speleologico Calabria stazione di Catanzaro che ha operato sul versante di Sorbo San Basile/Taverna.