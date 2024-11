Un’auto stava transitando lungo la Statale 107 in direzione Camigliatello, quando da un ponte - sul quale sono in corso lavori - hanno cominciato a cadere pezzi di ferro, legno e sassi di cemento.

Il guidatore si trovava solo in auto ed è riuscito a mantenere il controllo del veicolo, colpito e bucato poco più su del parabrezza. Per fortuna, al momento della caduta di materiali, il traffico in quel tratto di strada non era elevato.